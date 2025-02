Emilia Gudiño, la crack con la que Guaymallén busca ser fuerte en el Futsal

El Club Deportivo y Social Guaymallén se prepara con todo para la temporada 2025 y sabe que este año el Futsal liguero de la provincia de Mendoza no será nada fácil, por ende metió mano en sus categorías menores. De allí promocionó a una jugadora de 17 años , que a partir del torneo que viene formará parte de los plantes superiores. En Sitio Andino hablamos con Emilia Gudiño , quien comentó cómo tomó la decisión de la institución.

La alegría de la decisión y sus metas en el Futsal que se aproxima

En este sentido, Emilia no ocultó su alegría respecto a esto que se le presenta en esta previa a las competencias oficiales: "Es un orgullo para mí, me siento muy feliz y con ganas de superar lo nuevo que viene, prepararme para esta nueva etapa y dar lo mejor de mí", expresó la jugadora, quien no duda en aprovechar al máximo esta chance.