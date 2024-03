El Real Madrid tras los pasos de un jugador argentino ¿Quién es?

image.png

Qué se dice de Alejandro Garnacho

Mark Goldbridge, periodista británico que trabaja para uno de los medios partidos más importantes del Manchester United, tomó esta situación y decidió hablar sobre eso: "No será en este verano, pero me preocupa que pueda pasar dentro de un año. En relación a esta historia, creo que es basura porque Garnacho está muy feliz en Manchester y el United no piensa en venderlo. No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho será para 2025.

Además, sobre su valor de mercado, el informante agregó: "Serían 100 millones de libras de ganancias puras. No sabemos cómo vamos a funcionar como club de fútbol. Ya sabes, por un lado, no vamos a gastar mucho dinero en jugadores. Vamos a reclutar bien. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con gente como Garnacho cuando alguien viene y ofrece 100 millones de libras? Porque si contratamos poco y vendemos mucho, no somos más que un Brighton glorificado”.