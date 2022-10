El penal que atajó Armani y el detrás de escena de un Racing abatido

Fue llamativa la actitud pasiva del entrenador. Teniendo en cuenta el antecedente cercano frente a Atlético Tucumán en Avellaneda, cuando Pintita envió al campo de juego a Edwin Cardona en lugar de Enzo Copetti y le pidió al colombiano que se hiciera cargo de todos los balones detenidos (situación que derivó en una tensa discusión entre el ex Boca y Alcaraz por un tiro libre), aún no se entiende cómo el estratega no se hizo cargo del momento al brindarle la responsabilidad a los jugadores para que ellos decidieran. “Si hay un penal, el que se tenga confianza lo puede patear”, dicen en los pasillos del Presidente Perón que fue el argumento que dio el DT desde el banco. Uno de los tantos errores que cometió desde que comenzó su estadía en la Academia y que contradice su modo de trabajar. ¿Cómo es que para ciertos partidos designa a un futbolista como Cardona y para el instante decisivo más trascendente de los últimos años no tenga la potestad de elegir al más capacitado?

La reunión improvisada en el área grande de River fue otra muestra de ausencia de liderazgo. Enzo Copetti, quien fue marcado por la frase que aseguraba el campeonato, no se sentía con confianza por los últimos dos penales que había fallado (ante Boca en las semifinales de la Copa de la Liga y en el clásico contra Independiente). El delantero y goleador del ciclo de Gago participó del meeting para brindarle su apoyo a Galván, quien con firmeza dejó en claro que nadie le iba a sacar la pelota: "¡Lo pateó yo!"

Gabriel Hauche, personaje muy querido por los simpatizantes, debió dejar otra pelota que tenía en su poder. Y con una clara muestra de desgano se alejó de la zona. Gonzalo Piovi, quien también se caracterizó por ejecutar varios balones detenidos desde el sector que favorece a su zurda tampoco se animó a cruzar al ex Huracán. Nicolás Oroz mostró una faceta tímida y se asomó para ver lo que sucedía. Y el Chueco Mena intervino para evitar discusiones. Con el diario del lunes parece fácil marcar a Galván como el máximo responsable de la derrota; pero ¿cuántos penales había pateado el defensor con la camiseta de Racing? La respuesta es sencilla: ninguno.

Una vez más la Academia extrañó a referentes de jerarquía. A líderes que se hicieran cargo de los momentos más calientes. A la bandera que alguna vez supo llevar Lisandro López o Diego Milito. Cuando aquellos ídolos estaban en la cancha con la camiseta albiceleste, no había tiempo para la improvisación. Ellos se hacían responsables sin importar si la acción terminaría en gol o no. El domingo por la tarde quedó en claro que el Racing de Gago careció de liderazgo. Leonardo Sigali, quien en su momento fue uno de los que se atrevió a patear en el mítico Maracaná frente al Flamengo para depositar al equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, miró el piso y se desentendió de la jugada. Copetti, ya había dejado en claro que no quería pararse ante Armani porque había fallado en los últimos dos penales que tuvo en sus pies. A Hauche le faltó personalidad para fijar su postura y sacar de la escena a sus compañeros. El técnico tomó la misma actitud que Sigali y se quedó observando lo que sucedía sin emitir ninguna palabra. Incluso Gabriel Arias, otro de los máximos exponentes del plantel, evitó mirar lo que se convertiría en una tragedia deportiva (la memoria nostálgica impone los nombres de Nacho González y Sebastián Saja que no dudaban en fusilar a sus colegas desde los doce pasos).

La caída con River generó un quiebre en Racing. Un fracaso comparable al que sufrió el Xeneize en la final de la Copa Libertadores con River en Madrid. En aquella oportunidad la institución boquense tuvo que depurar el plantel y buscar un nuevo entrenador a pesar del gran trabajo que había realizado Guillermo Barros Schelotto.

Actualmente los jugadores de la Academia tienen dos días de descanso para masticar la bronca y comenzar a preparar su próximo compromiso con Tigre. Ni el más optimista fanático albiceleste puede imaginar un resultado positivo debido al golpe anímico que se instaló en los protagonistas. De ellos depende revertir la imagen que dejaron en el Cilindro.

Para Jonathan Galván fueron los once metros de la desgracia. El central pasó de protagonizar la tapa del diario o el poster del campeón a dejar su imagen como el rostro de la derrota. Como lo cantó Andrés Ciro Martínez en Vélez la noche anterior, podés ser el rey, pero al día siguiente un bufón sin piel. De todos modos, él no fue el único responsable del fracaso. Como ocurrió con River Plate de Uruguay en la Copa Sudamericana, con Agropecuario en la Copa Argentina o con Boca en la Copa de la Liga, cuando el Racing de Gago tenía que ganar, no lo consiguió. Tal vez la solución se encuentre en el próximo mercado de pases. Con un plantel que no le tenga miedo a ejecutar un penal. Y un técnico que esté a la altura.