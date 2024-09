El mundo llora el final de la historia viva del fútbol: confirmó su retiro

El fútbol despide al francés Varane.









Raphael Varane, uno de los mejores defensores de la última década, se retiró del fútbol de manera sorpresiva a sus 31 años. En un extenso posteo, el futbolista de Francia explicó que su decisión tiene que ver con la idea de hacerlo en plenitud, algo similar a lo que ocurrió con su excompañero del Real Madrid, Toni Kroos.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, indicó el futbolista que fue campeón del mundo en Rusia 2018.

Los últimos tiempos no fueron buenos para Varane: desde que dejó el Real Madrid, en 2022, sufrió varias lesiones y su nivel no fue el mismo que alcanzó cuando se lo llegó a considerar como el mejor central del mundo.

“Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces y, esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar los botines con mi último partido, ganando un trofeo en Wembley”, señaló.

image.png Formado en las inferiores del Racing Lens, en donde debutó con tan solo 17 años, fue fichado de manera inmediata por el Real Madrid, equipo con el que ganó popularidad mundial. Estuvo en el club español durante 10 temporadas en las que consiguió tres ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, así como cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Más sobre este crack del fútbol Además, formó parte de la Selección de Francia campeona mundial en Rusia 2018 y de la Liga de Naciones 2021. En la temporada 2021-22 se incorporó al Manchester United, en el que estuvo tres años y logró ganar la Copa de la Liga y la FA Copa. “El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”, escribió en su posteo. En la temporada 2021-22 se incorporó al Manchester United, en el que estuvo tres años y logró ganar la Copa de la Liga y la FA Copa. (Reuters/John Sibley) Y continuó: “No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré”. Este año había fichado por el Como de Cesc Fábregas, pero una lesión en la rodilla no le permitió debutar. Esto aceleró los tiempos del retiro, algo que ya tenía en la cabeza. “Y así comienza una nueva vida fuera del terreno de juego. Seguiré en el Como (club por el que había fichado), sólo que sin usar mis botines y mis canilleras”, afirmó Varane, que agradeció a todos los clubes, compañeros, entrenadores, personal y seguidores de los clubes y equipos en los que jugó por “hacer que este viaje sea más especial de lo que jamás hubiera soñado”.