El mendocino "Pipío" Fernández fue subcampeón Argentino de Motocross

Una vez cerrada la participación, Gabriel Fernández indicó: “Corrí en la casa de Demián Guiral (el Rey de la arena) y Luis Pighetti, a los que les pude vencer. Lamentablemente no logré repetir el campeonato, pero me voy muy conforme ya que superamos escollos que no los teníamos en los planes y, además, terminé siendo el piloto más rápido, eso me hace sentir bien sabiendo que todavía estoy vigente”, señaló.