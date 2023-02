El mendocino Nicolás Palau no tuvo una buena fecha en el TC Pista Mouras

image.png

“No fue el mejor domingo, sobre todo en la final. Me pegaron en la bajada del tobogán de atrás, y prácticamente me sacaron de carrera. Cuando venía remontando, quise esquivar a un rival, lo rozé y realizó un trompo. Tengo mucha bronca porque a mi me excluyeron de la carrera por ese toque, pero al piloto que me pegó, solo lo apercibieron”, afirmó Nico. "Más allá de estas incidencias, fue un muy buen fin de semana porque sin tener experiencia sobre estos autos, apenas me subí ya giraba en los tiempos de punta", añadió.

El próximo compromiso para Palau en el TC Pista Mouras será el 26 de febrero, en circuito a confirmar.