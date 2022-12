El increíble festejo de los jugadores argentinos en el vestuario

Los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Argentina y el festejo en la intimidad del vestuario la obtención del Mundial de Qatar 2022 con abrazos, cumbia, gritos y champagne, con algunos vivos en redes sociales para que todo el pueblo albiceleste disfrute con ellos. Las situaciones más llamativas las dieron uno tirándose de cabeza a un tacho de basura, las cargadas a Mbappé y un particular amuleto de la Selección

El defensor Nicolás Otamendi y el ex delantero Sergio "Kun" Agüero hicieron vivos de Instagram y el mundo pudo compartir la alegría. Toda la emoción contenida se desplegó en el vestuario de la Argentina campeona del mundo.

Por precaución, el 10 apoyó la Copa sobre la mesa, al tiempo que al saltito se sumó Lautaro Martínez, mientras el resto festejaba en ronda a su alrededor.

Por su lado, ya fuera de las canchas, al Kun Agüero se lo vio descontrolado entre el alcohol y habanos.

La burla en el vestuario argentino para Mbappé

"Un minuto de silencio, para Mbappé que está muerto", comienza diciendo el Dibu Martínez y luego los demás futbolistas se le suman a la cargada contra la figura de Francia.

Chucky, el perturbador amuleto de la Scaloneta

En pleno vivo que estaba realizando Otamendi, se vio sobre la mesa a un muñeco Chucky con una botella de champagne entre las piernas y otras más de cerveza a su lado.

Los espectadores quedaron sorprendidos por esta situación y comenzaron a preguntar en los comentarios de qué se trataba.

La presencia del "muñeco maléfico" ya la había explicado el presidente de AFA, Chiqui Tapia, en una entrevista en AFA Estudio: "Un día entré a la utilería, vi el muñequito de Chucky y le faltaba un brazo y una pierna. Dije: ‘¿Quién trajo a ese muñeco acá? Tiene mala suerte’. En ese momento me dice Juan Cruz, el utilero: ‘Jefe, ese muñeco trae suerte. A mi hijo le dicen Chucky, y como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados’”.

“Éramos como seis o siete los que estábamos en ese momento. Y le dije: ‘Bueno, si ese muñeco da suerte y salimos campeones de la Copa América (2021), todos nos tatuamos a Chucky. Y los siete nos hicimos a Chucky. Algunos en distintas partes, besando la Copa América o sosteniéndola, ja”.