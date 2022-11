El futbolista y su ex representante no paran de sorprender

View this post on Instagram

"Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, contó Wanda en la TV italiana.

No sólo relató cómo se enteró de los rumores sobre un posible romance entre Mauro y la China sino que además decidió apuntarle con toda a la actriz: "Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, declaró.

Y agregó: "Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”. Luego confirmó que el ex jugador del PSG y la protagonista de la película Absurdah habían tenido un encuentro: "Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que había visto a una persona”.