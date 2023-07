El enojo de Lautaro Martínez con un compañero: "Me decepcionó"

El delantero argentino Lautaro Martínez se mostró muy molesto con su compañero Romelu Lukaku y lo criticó fuertemente. "Me decepcionó", aseguró el atacante del Inter de Milán .

En una entrevista con el medio italiano La Gazzetta, Lautaro se refirió a la decisión de su ex compañero de ataque y dijo: "¿Lukaku? Me decepcionó Romelu, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, pero nunca me respondió, lo mismo que hizo con mis otros compañeros".