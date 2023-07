El descargo de Yamila Rodríguez: "Basta no la estoy..."

Yamila Rodríguez , futbolista de la Selección Argentina Femenina, fue el centro de las críticas en los últimos días. ¿El motivo? Su fanatismo por Cristiano Ronaldo . La jugadora, ex Boca Juniors y actual Palmeiras de Brasil, lleva tatuado al astro portugués, lo que despertó el repudio de algunos fanáticos argentinos que la tildaron de "anti-Messi" y "anti-patria".

Rodríguez, quién también tiene tatuado a Diego Maradona en su pierna izquierda, realizó su descargo y publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. "Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país)", comenzó escribiendo la futbolista.

En el mismo mensaje, la delantera reconoció su fanatismo por Ronaldo, pero tambien dejó en claro su respeto por Lionel Messi. "No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi", aclaró Yamila Rodríguez.