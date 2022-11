El Deportivo Maipú tiene nuevo DT para la Primera Nacional

Pero quizás la experiencia saliente del nuevo entrenador del ‘Cruzado’ radica en el hecho de que fue asistente en el cuerpo técnico del seleccionado de Bolivia, mientras lo dirigía el venezolano César Farías.

El Cruzado continúa con los entrenamientos y en el día de hoy lo hizo en La Fortaleza II.

Los comandados por Luis García realizaron ejercicios físicos.

El Deportivo Maipú no pudo con Quilmes y no clasificó a la Copa Argentina 2023

En el estadio Centenario, por la última fecha de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú perdió 1 a 0 con Quilmes. Con este marcador, el elenco de la provincia de Mendoza se quedó con las manos vacías y no estará en la Copa Argentina de la venidera temporada.

Maipú no hizo pie en su visita a un Quilmes que no peleaba absolutamente por nada. El partido se hizo cuesta arriba para el Cruzado, que no le generó prácticamente nada al local, tal es así que en la primera mitad apenas contó con un buen remate desde afuera.