El arquero que durmió en la calle y hoy triunfa en el fútbol argentino

Jachfe comenzó su carrera en las inferiores de Ferro, escalando desde las categorías más jóvenes hasta llegar al primer equipo en 2017. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de obstáculos. D urante la pandemia y después de una discusión con su padre, tuvo que buscar una nueva residencia. Con recursos económicos limitados, su situación se volvió precaria.

"Quedé dando vueltas. Me quedé un tiempo en la casa de un compañero, hacía tiempo en la calle. Terminé en una portería, en el último piso de un edificio. Ahí tenía nada más que una cama. Estuve ahí hasta fines de 2021", reveló Jachfe en una entrevista. En esos momentos difíciles, el joven arquero no solo lidiaba con la incertidumbre de su situación de vivienda, sino que también trabajaba en un taller de matricería para complementar sus ingresos. Su rutina incluía entrenamientos en Escobar y largos viajes en colectivo para llegar al taller.

A pesar de las adversidades, Luciano Jachfe nunca renunció a su sueño de triunfar en el fútbol. Su determinación y talento lo llevaron a ganarse el respeto de su equipo y de la hinchada de Ferro. Además, su historia conmovió a muchos cuando reveló que, durante su infancia, él y su madre salían a buscar comida en comercios cercanos debido a dificultades económicas.

Embed

"Todo empezó cuando mi vieja nos dijo: vamos a fijarnos si la gente nos da una mano con algo. Íbamos a buscar lo que daban en el Mercado Central", recordó Jachfe en una entrevista en TN. Fue una maestra comprensiva quien notó que algo no estaba bien y comenzó a ayudar a la familia. "Una maestra se dio cuenta de que nos estaba pasando algo, le conté, le dije la verdad: que no la estábamos pasando bien, que se complicaba con la familia, lo entendió y nos dio una mano. Venía a mi casa y me traía comida", relató.

El presente de Luciano Jachfe es muy diferente. Renovó su contrato con Ferro hasta diciembre de 2025 y se convirtió en un destacado arquero en el fútbol argentino. Sin embargo, su historia de humildad y superación sigue inspirando a aquellos que conocen su camino./TN