31 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El argentino que hizo historia en África y metió a Tanzania en octavos por primera vez

Un entrenador argentino logró una clasificación inédita en la Copa Africana de Naciones y enfrentará uno de los mayores desafíos deportivos en la historia del seleccionado.

Tanzania hizo historia y clasificó a octavos de final, de la mano de un argentino.

Tanzania hizo historia y clasificó a octavos de final, de la mano de un argentino.

Foto: Tanzania Football Federation
Por Sitio Andino Deportes

El fútbol africano vive una historia inédita con sello argentino. Miguel Gamondi consiguió clasificar a la selección de Tanzania a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones por primera vez, un logro histórico para el país del este del continente.

El torneo se disputa en Marruecos y tiene a Tanzania como una de las grandes sorpresas. El seleccionado logró avanzar a la ronda de 16 pese a no haber ganado ningún partido en la fase de grupos, algo que no había ocurrido nunca en su historia dentro del certamen.

Copa Africana de Naciones: Tanzania y una clasificación histórica, aunque sin triunfos

Conocidos como “Las Estrellas del Taifa”, los tanzanos integraron el Grupo C y sumaron dos puntos producto de los empates ante Uganda y Túnez (1-1), además de una ajustada derrota en el debut frente a Nigeria por 2 a 1.

Esa cosecha le permitió a Tanzania ubicarse entre los cuatro mejores terceros del torneo, accediendo a los octavos junto a los dos primeros de cada zona. En su grupo, los clasificados directos fueron Nigeria y Túnez.

El próximo domingo, Tanzania tendrá uno de los partidos más importantes de su historia futbolística cuando enfrente a Marruecos, país anfitrión del certamen y reciente semifinalista del Mundial de Catar 2022.

El cruce aparece como un desafío mayúsculo, tanto por el peso del rival como por el contexto histórico que rodea al seleccionado dirigido por Gamondi.

Un argentino con recorrido atípico en África

Miguel Gamondi nació en Olavarría y tiene 59 años. Inició su carrera en el fútbol argentino como preparador físico en las divisiones inferiores de Boca, donde trabajó junto a Julio Santella.

Luego ocupó ese mismo rol en San Martín de Tucumán, Racing y la selección de Burkina Faso, hasta que en 2005 dio un giro clave en su trayectoria: se convirtió en ayudante de Ángel Cappa en Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, club en el que más tarde tendría su primera experiencia como director técnico.

Desde entonces, dirigió once equipos en seis países africanos, además de sumar pasos por dos clubes de Emiratos Árabes Unidos, construyendo un recorrido poco habitual para un entrenador argentino.

Miguel Gamondi entrenador de Tanzania
Miguel Gamondi, entrenador argentino de Tanzania, hizo historia en la Copa Africana de Naciones.

Miguel Gamondi, entrenador argentino de Tanzania, hizo historia en la Copa Africana de Naciones.

Gamondi asumió como seleccionador de Tanzania en noviembre, en reemplazo de Hemed Suleiman, quien llevaba casi dos años en el cargo. Su debut fue una derrota 4 a 3 ante Kuwait, en el único amistoso previo a la Copa Africana.

Más allá del logro continental, Tanzania quedó eliminada de la clasificación al Mundial 2026, al finalizar tercera en el Grupo E de las Eliminatorias africanas, detrás de Marruecos y Níger, pero por encima de Congo y Eritrea.

Aun así, la histórica clasificación en la Copa Africana ya ubicó a Gamondi en un lugar destacado del fútbol africano, con un logro que quedará marcado en la historia del seleccionado tanzano.

Temas
