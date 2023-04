Dura derrota de Defensa y Justicia en Colombia

Las tres conquistas terminaron por impactar en el ánimo de los de Florencio Varela, que empezaron el partido con la prosapia del ser el último equipo argentino en lograr dos títulos internacionales.

Es que el "Halcón" tuvo un 2021 brillante en el que no solamente se quedó con la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, sino que después se dio el lujo de ganar también la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Libertadores, Palmeiras, y en Brasil.

Pero en la noche de este martes en Colombia no hubo historia que valga para los argentinos, que sucumbieron claramente ante Millonarios por lo hecho, o mejor dicho por lo "no hecho" en el segundo tiempo, cuando el mejor fútbol y la contundencia de su rival le devolvió en el espejo de juego que proponen el local Alberto Gamero y Vaccari, el reflejo de una imagen que no querían ver.

Y esta derrota es significativa además por lo abultada, teniendo en cuenta que la fase de grupos solamente otorga un lugar para los octavos de final, lo que significa que es obligatorio ganar la zona, aunque después los segundos puedan jugar una eliminatoria con los terceros de esta misma instancia que lleguen de Libertadores.

Por lo pronto este Grupo F completará su primera fecha en Brasil este miércoles, desde las 21, cuando América Mineiro reciba a Peñarol, de Uruguay.

