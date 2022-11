Djokovic venció a Fritz y es finalista del Masters de la ATP en Turín

El serbio Novak Djokovic, ex número uno del mundo, venció hoy al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (5) y 7-6 (6) y avanzó a la final del ATP Finals, el Masters que se juega en Turín (Italia) y reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada, donde espera por el noruego Casper Ruud o el ruso Andrey Rublev.

El serbio ganó el primero en 2008, en Shanghai, y luego se impuso en 2012, 2013, 2014 y 2015 (en Londres).

"Nole" intentará, además, sumar su quinto título en esta temporada luego de sus victorias en el Masters 1000 de Roma, Wimbledon, Tel Aviv y Astana. El ex N°1 no pudo jugar varios torneos por no estar vacunado contra el coronavirus.

La segunda semifinal se jugará a partir de las 17 con televisación de ESPN y de la plataforma Star+, y estarán frente a frente Ruud (4) y Rublev (7).

El historial entre ambos favorece al ruso, que se impuso en cuatro ocasiones, en Hamburgo 2019 y 2020, Abierto de Australia y Masters 1000 de Montecarlo, ambas en 2020, mientras que la única victoria de Ruud fue en la fase de grupos del Masters del año pasado.

El certamen, que se juega sobre superficie rápida en el Pala Alpitour de Turín, el escenario deportivo cubierto más grande de Italia, repartirá premios por un total de 14.682.593 euros y tuvo dos ausencias significativas, las del murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y el alemán Alexander Zverev, campeón en 2021, en ambos casos por lesiones.

En cuanto a los tenistas argentinos que conquistaron alguna vez el Masters, sólo lo hicieron Guillermo Vilas en la edición de 1974 jugada en Melbourne, Australia, y David Nalbandian en 2005 con sede en Shanghai, China.