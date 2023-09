Directo para Jorge Sampaoli: "El peor entrenador que he tenido"

En una entrevista con el Canal Sur Radio, y que hoy Perfil reflejó en su portal, el futbolista disparó: “El peor entrenador que he tenido ha sido Sampaoli”. Además reveló la conversación que tuvo con el director deportivo del club: “En diciembre hablé con Monchi y me dijo: “Suso, ¿qué hacemos?”. Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era irme, intentar coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije que iba a durar más que Sampaoli y que acabaría jugando. Era un momento feo, aunque estaba seguro que cuando encarrilara unos partidos, iba a ayudar. No me planteé salir”.