Diego Perotti, el ex Boca que cuelga los botines: una dura despedida

Diego Perotti, el futbolista argentino que pasó por clubes de renombre en Europa y Argentina, anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años. Después de dos años sin jugar debido a una grave lesión en la rodilla, el ex Boca Juniors y Roma compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

En el posteo reflexionó sobre su carrera y las dificultades que enfrentó. "El paso del tiempo no perdona. Seguramente me hubiera gustado poner fin a mi carrera dentro de una cancha. Me lo merecía", expresó en su comunicado.