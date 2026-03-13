13 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Conmebol Sudamericana

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

La Conmebol confirmó cuándo se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026. Conocé los bombos y el camino de los equipos argentinos en el torneo.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

Por Sitio Andino Deportes

La Confederación Sudamericana de Fútbol definió todos los detalles logísticos para conocer el destino de los equipos que participarán en la próxima Copa Sudamericana 2026. Tras finalizar las fases preliminares, los hinchas esperan con ansiedad el evento que marcará la hoja de ruta para los clubes argentinos que sueñan con levantar el trofeo continental en noviembre.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en la sede central de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará puntualmente a las 20 hora de Argentina y se podrá seguir en vivo a través de diversas plataformas de streaming y señales de cable deportivo.

Lee además
El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó una modificación en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores.
modificaciones

Sorpresa en el fútbol argentino: el noveno irá a la Libertadores
Comenzó el Rally de las Bodegas: autos clásicos recorren Mendoza entre viñedos y montaña video

Comenzó el Rally de las Bodegas: autos clásicos recorren Mendoza entre viñedos y montaña
Copa Sudamericana, trofeos
Trofeos de la Copa Sudamericana

Trofeos de la Copa Sudamericana

Durante la jornada se conocerá la conformación de los ocho grupos que integrarán la primera fase del certamen. Los equipos argentinos como River Plate, Racing y San Lorenzo esperan evitar los cruces más complicados para asegurar su clasificación a la siguiente ronda antes del parate por el Mundial.

Fecha y horario confirmado para el sorteo

Tras el cierre de las llaves preliminares, la expectativa crece por ver cómo quedarán emparejados los clubes más poderosos del continente. El sorteo no solo definirá los rivales, sino también el calendario de viajes que deberán afrontar los planteles durante los meses de abril y mayo.

Es importante recordar que en esta fase de grupos no pueden cruzarse equipos de un mismo país, lo que garantiza una mayor diversidad de enfrentamientos internacionales. Esta regla añade un condimento especial a la ceremonia del jueves, donde cada bolilla puede cambiar el destino de un club.

Cómo quedaron los bombos de la Copa Sudamericana

El Bombo 1 tiene nombres de peso histórico como River Plate, Racing Club, Atlético Mineiro y San Pablo. Estos equipos serán cabezas de serie y evitarán enfrentarse entre sí en la instancia inicial, lo que les brinda una ventaja estratégica importante para el inicio de la competencia.

grupos
Todo listo para el sorteo de la Copa Sudamericana

Todo listo para el sorteo de la Copa Sudamericana

Por otro lado, San Lorenzo y Tigre quedaron ubicados en el Bombo 2, mientras que Deportivo Riestra y Barracas Central integran el Bombo 4. Esta distribución asegura duelos intensos desde el primer partido, ya que los clubes brasileños y argentinos dominan la representación en los principales bolilleros.

La fase de grupos comenzará oficialmente el 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, previo a la cita mundialista. Una vez sorteados los grupos, los hinchas mendocinos y de todo el país podrán empezar a planificar sus viajes para alentar a sus equipos en busca de la "Gran Conquista".

Temas
Seguí leyendo

River le ganó a Huracán en el debut de Eduardo Coudet en el Torneo Apertura 2026

Franco Colapinto largará 16 en la práctica libre del GP de China de Fórmula 1

El Lobo resistió: con Rigamonti como figura, Gimnasia empató frente a Riestra

Preparate para trasnochar con Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1

El "Chiqui" Tapia declaró en la Justicia y salió a defender a la AFA: qué dijo sobre la causa millonaria

España propuso el Santiago Bernabéu para la Finalissima ante la Selección argentina

Messi lo hizo: Miami atrajo a la élite del deporte argentino con nuevos proyectos inmobiliarios

Ciclismo: cuatro mendocinos van por el título Argentino en Catamarca

LO QUE SE LEE AHORA
River le ganó a Huracán en el debut de Eduardo Coudet en el Torneo Apertura 2026.

River le ganó a Huracán en el debut de Eduardo Coudet en el Torneo Apertura 2026

Las Más Leídas

Se esperan nuevas tormentas este viernes en Mendoza.

Se esperan tormentas y granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Violenta riña en pleno aeropuerto de Mendoza. 

Violenta pelea en el Aeropuerto dejó un herido grave

La pelea fue en la zona de pre embarque, en el aeropuerto de Mendoza. 

Quiénes participaron de la brutal pelea en el Aeropuerto de Mendoza

Joan Manuel Serrat en Mendoza: la alegría de volver a Argentina, la crítica a Milei y el agradecimiento a la UNCuyo video

Serrat en Mendoza: elogió el malbec mendocino, recordó a Mafalda y lanzó críticas al "anarcoliberalismo"

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $4.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar