Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

La Confederación Sudamericana de Fútbol definió todos los detalles logísticos para conocer el destino de los equipos que participarán en la próxima Copa Sudamericana 2026 . Tras finalizar las fases preliminares, los hinchas esperan con ansiedad el evento que marcará la hoja de ruta para los clubes argentinos que sueñan con levantar el trofeo continental en noviembre.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en la sede central de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay . La ceremonia comenzará puntualmente a las 20 hora de Argentina y se podrá seguir en vivo a través de diversas plataformas de streaming y señales de cable deportivo.

Durante la jornada se conocerá la conformación de los ocho grupos que integrarán la primera fase del certamen. Los equipos argentinos como River Plate, Racing y San Lorenzo esperan evitar los cruces más complicados para asegurar su clasificación a la siguiente ronda antes del parate por el Mundial.

Tras el cierre de las llaves preliminares, la expectativa crece por ver cómo quedarán emparejados los clubes más poderosos del continente. El sorteo no solo definirá los rivales, sino también el calendario de viajes que deberán afrontar los planteles durante los meses de abril y mayo.

Es importante recordar que en esta fase de grupos no pueden cruzarse equipos de un mismo país, lo que garantiza una mayor diversidad de enfrentamientos internacionales. Esta regla añade un condimento especial a la ceremonia del jueves, donde cada bolilla puede cambiar el destino de un club.

Cómo quedaron los bombos de la Copa Sudamericana

El Bombo 1 tiene nombres de peso histórico como River Plate, Racing Club, Atlético Mineiro y San Pablo. Estos equipos serán cabezas de serie y evitarán enfrentarse entre sí en la instancia inicial, lo que les brinda una ventaja estratégica importante para el inicio de la competencia.

grupos Todo listo para el sorteo de la Copa Sudamericana

Por otro lado, San Lorenzo y Tigre quedaron ubicados en el Bombo 2, mientras que Deportivo Riestra y Barracas Central integran el Bombo 4. Esta distribución asegura duelos intensos desde el primer partido, ya que los clubes brasileños y argentinos dominan la representación en los principales bolilleros.

La fase de grupos comenzará oficialmente el 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, previo a la cita mundialista. Una vez sorteados los grupos, los hinchas mendocinos y de todo el país podrán empezar a planificar sus viajes para alentar a sus equipos en busca de la "Gran Conquista".