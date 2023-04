La fecha se estableció en honor al nacimiento de Miguel Ángel Calero Rodríguez, un ex arquero oriundo de Colombia, quien tuvo un triste final a sus 41 años.

Día del arquero: cuándo se celebra en Argentina

El arquero también tiene su día nacional y se celebra el 12 de junio en honor a otra leyenda de los tres palos: Amadeo Carrizo.

damián emiliano Martínez, Dibu Martínez, himno nacional argentino.jpg Cuándo es el día del arquero.

El oriundo de Rubino, Santa Fe, tuvo una carrera memorable en River, donde se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del club, con 546 partidos jugados, 25 por Copa Libertadores, en 24 años.

Carrizo fue todo un innovador al convertirse en el primer arquero en usar guantes. "En el 57 fuimos a jugar un partido con la Selección a Italia, y el arquero de ellos, un tal Viola, usaba guantes. Le pregunté si daban resultado favorable, y me contestó “Buono, buono” y me regaló un par. Me compré unos más y a la vuelta, contra Racing, los estrené".

Esta figura del deporte argentino murió un 20 de marzo del 2020.

Fuente / tycsports.com