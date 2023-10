Copa del Mundo de Rugby: así quedaron los cuartos de final

En la primera instancia de eliminación directa se cruzarán galeses y argentinos, irlandeses vs. neozelandeses, ingleses vs. fiyianos y franceses vs. sudafricanos. Los partidos se desarrollarán el próximo fin de semana, el sábado 14 y domingo 15 de octubre, en los estadios de Marsella y Saint Denis. Los ganadores se meterán entre los cuatro mejores del campeonato y seguirán en carrera por el trofeo Webb Ellis.