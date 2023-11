Conmovedor "banderazo" de los hinchas de Boca en Río de Janeiro

“Estamos trabajando en eso. Que en el espacio donde se haga el banderazo no tengan acceso los hinchas de Fluminense y la Policía sí garantice que es espacio no va a ser invadido. Va a ser en una zona de Copacabana el Banderazo, estaban ahora determinándolo, en una de las puntas. Hoy llega la Barra para hacer un banderazo. Esperamos que la Policía le garantice el espacio para que no vuelva a ocurrir lo que vimos ayer, es decir que los hinchas de Fluminense quieran ir a hacer el contrabanderazo. Está previsto todo un trayecto para que puedan hacer sin llegar a un enfrentamiento”, indicó el funcionario.