Carlos Tevez renunció como DT de Rosario Central

Carlos Tevez se queda sin club.

Carlos Tevez anunció hoy su decisión de dejar de ser el entrenador de Rosario Central y renunció después de casi cinco meses al frente del "Canalla" y afirmó que no quiere "ser un obstáculo" para el club.

"Lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado. Me parece lo más conveniente", dijo Tevez en una conferencia de prensa en Arroyo Seco.

La principal razón por la que Tevez se aleja de Central tiene que ver con las elecciones de autoridades que serán el 18 de diciembre con cinco listas. "No me gustó que se use mi nombre para la política del club. Primero está el escudo de Central y no mi nombre, pero yo no voy a permitir que se use mi nombre para hacer política", declaró.

"No se escuden en Carlos Tevez y trabajen en un proyecto serio. No quiero ser un obstáculo para Central. Yo no soy de la casa. Se hace muy difícil. Las elecciones debieron ser hace un mes y se pasaron para diciembre. Lo más conveniente me parece dar un paso al costado", subrayó el ex Boca.

Tevez, que desde que asumió en julio pasado dirigió 23 partidos (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina) con 6 triunfos, 10 empates y 7 derrotas, explicó: "Si las elecciones son en diciembre yo no puedo meterme en armar un equipo nuevo porque si la oposición gana, yo no puedo estorbar con el mercado de pases nuevos. Nos agarra a todos en el medio. Si tiran las elecciones para el año que viene estamos con la gente enojada, no pudiendo votar, mal predispuesta y yendo a la cancha a putear". "Con la venta de Facundo Buonanotte, con la plata que pueda ingresar por otro jugador, el que venga tendrá la libertad de hacer sus contrataciones", agregó. En tanto, Tevez afirmó: "Me puedo haber equivocado en un montón de cosas pero yo siempre fui con la verdad. El club no está bien y se hace muy difícil trabajar en ese ambiente. Es triste pero ojalá les haya dejado algo a los jugadores. Para mí fue un curso acelerado. Me voy con la frente en alto". La victoria más importante del Apache fue en el clásico ante Newell's y en su despedida destacó a los hinchas de Central. "Los hinchas son los mejores, están re locos. Quiero agradecerle a la gente por bancarme, fue una relación muy muy buena en estos cuatro, cinco meses... A mi cuerpo técnico, a los jugadores, a la gente del club... Por el cariño, por la entrega y el sacrificio que hicimos", agradeció.