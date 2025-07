Carlos Leppez, cara del MMA en Mendoza, viaja a Tailandia en busca de la gloria

Qué dijo el luchador de la provincia de Mendoza y el pedido de ayuda

“Estoy entrenando con todo, física y mentalmente, para llegar a mi mejor versión. Se vienen desafíos grandes y estoy listo. Es un orgullo inmenso representar a Mendoza y a toda la Argentina en cada pelea. Lo hago con el corazón, con disciplina y con hambre de victoria”, expresó Carlos “Látigo” Leppez, quien atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera profesional en el mundo de las MMA.

El peleador mendocino se encuentra en plena preparación para competir en Tailandia, y junto a su equipo está buscando sponsors deportivos que quieran formar parte de este proyecto internacional. Las marcas que acompañen tendrán presencia en redes, visibilidad en indumentaria, difusión constante y participación en una experiencia deportiva global. “Vamos con todo. Mendoza me impulsa. Argentina me acompaña. Y el mundo de las MMA me espera”, cerró.