Brasil perdió a una de sus figuras para el Mundial de Qatar 2022

La Selección de Brasil no podrá contar en el Mundial de Qatar 2022 con Philippe Coutinho debido a que sufrió una lesión en el cuádriceps derecho que le demandará una recuperación de alrededor de seis semanas.

A dos semanas para el debut del seleccionado brasileño en la Copa del Mundo, es un hecho que Coutinho no podrá estar presente y agrandará el listado de estrellas que no participarán de la cita mundialista.

"Coutinho está lesionado en el cuádriceps. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero no pudo jugar y no va a jugar hasta después del parón. Es una lesión muscular", explicó el entrenador Unai Emery después de la victoria del Aston Villa sobre el Manchester United.