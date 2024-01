Bomba: Sergio Kun Agüero vuelve a las canchas

Si bien la noticia se conoció a fines del año pasado, a través de un posteo del club Atlético Cuadril, ahora se oficializó el ingreso del Kun inscribiéndose en las planillas además de recibir la indumentaria correspondiente. En aquel entonces el club lo anunciaba así “ ¿Pensaron que era mentira? No, papi, ¡el Kun Agüero es miembro de la Familia Carnicera! Bienvenido Kuni a #CuadrilFamilia. BUENO VAMO’ A JUGAR PA’. No tenemos 10 casi” .

“De Uruguay lo que más me gusta es Punta del Este. Me encanta porque es tranquilo y a mí me gusta estar tranquilo, recuerda Ovación de una entrevista que ofreció Agüero al medio. Ahora tendrá tiempo de conocer mucho más la ciudad costera.