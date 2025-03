Barros Schelotto inició su ciclo en Vélez con objetivos ambiciosos

"Me interesó el proyecto de volver al fútbol argentino de desarrollar juveniles para pelear contra cualquiera y armar ese proceso, porque Vélez tiene unas inferiores muy buenas . Me gustó y llegamos a un acuerdo rápido", expresó Barros Schelotto.

"Es una situación que sabíamos al tomar la decisión. Vamos a trabajar hasta el sábado y vamos a ver, porque más allá del análisis, la realidad la ves en la cancha y veremos cómo están en lo deportivo, lo futbolístico y lo físico. El esfuerzo de cada entrenamiento será para llegar bien al partido con Riestra", comentó el entrenador de 51 años.

El elenco de Liniers deberá medirse ante Deportivo Riestra luego del receso por la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en lo que será el debut del "Melli" al mando del plantel.

Además, el Fortín conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la cual accedió tras convertirse en el último campeón del fútbol argentino. Allí, chocará en el Grupo H frente a Peñarol de Uruguay, Olimpia de Paraguay y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia.

Tenemos que recuperar el equipo que fue campeón. Vamos a ser un equipo que salga a atacar, a ganar, juguemos acá o en otro lado. El desafío es poner a Vélez en el nivel que terminó el año pasado o todavía más alto y con una base de chicos.

De ídolo a ídolo

El "Mellizo" también recordó al ídolo de los de Liniers, Carlos Bianchi. "Es un orgullo estar en el lugar donde estuvo Carlos Bianchi, uno de los técnicos que más me marcó en mi carrera. Estar donde arrancó él es notable", expresó el flamante director técnico que fue dirigido por el "Virrey" cuando defendía la camiseta azul y oro del "Xeneize".

Por último, Barros Schelotto aclaró que todavía no mantuvo charlas con Carlos Bianchi y se refirió a las expectativas que tienen los hinchas en torno a su llegada, ya que logró alcanzar la final de la Copa Libertadores con Boca en 2018 ante River, que terminó con derrota para los de La Ribera.

"No hablé con Bianchi pero Gustavo sí. Seguramente hablaré en estos días, tenemos una relación extraordinaria, fue un entrenador increíble. Tengo la mejor relación con él. Mi expectativa es Vélez, el equipo, los jugadores, estudiar cada posición. La expectativa respecto a mí no me interesa y el impacto que tenga no me importa", concluyó.