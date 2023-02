Barracas Central presentó a Ricardo Centurión como refuerzo

"Estoy 100% mentalizado en el próximo partido. No tengo mucho para pensar en lo que fue mi vida atrás, sino solamente de ahora para adelante. Y a darlo todo para conseguir los objetivos que tenemos", agregó el ex Boca y Racing.

Luego, expresó: "Vuelvo a hacer lo que me gusta, lo que tanto me hace feliz. Mi representante se juntó con ellos y se pudo hacer rápidamente. Estoy muy contento, feliz de la oportunidad que me están dando. Voy a retribuirlo adentro de la cancha, que es lo que mejor me sale. Ya mañana tenemos un desafío y vamos a ver que salga todo bien".

Centurión ya fue habilitado y estará disponible para el partido de este sábado, a las 17, ante Sarmiento en Junín: "Voy a ir al banco seguro, ojalá tenga algunos minutos, estoy a disposición del técnico".

Durante la última temporada, el atacante disputó 12 encuentros con la camiseta de San Lorenzo, todos en la Copa de la Liga. Luego rescindió el vínculo con el club de Boedo por problemas extra futbolísticos y regresó a Vélez, entidad dueña de su pase, donde no fue tenido en cuenta por el técnico Alexander Medina y debió entrenarse con la división Reserva.

Luego de varios conflictos con la institución de Liniers, en la que ambas partes se expusieron de forma mediática por el no cumplimiento, llega a Barracas Central para "luchar por la permanencia y buscar meterse en alguna copa internacional".