Balonmano de playa: 6 mendocinos fueron citados a la selección argentina

General Alvear El Nacional C de Balonmano se juega en el polideportivo "Deportistas Alvearenses"

bech handball.jpeg

La palabra de Lisandro Lázzaro, uno de los seleccionados en el Balonmano de playa

"Esta noticia me llegó en un momento difícil porque estaba pasando por una lesión de rodilla y me puso muy contento. Los objetivos son poder disfrutar y entendernos como equipo para poder ganar. Esta oportunidad es muy importante y única ya que no se dan todos los dís, voy aprovechar y dar mi máximo en todos los entrenamientos para poder ser uno de los seleccionados de la nación", señaló.

beach handball (3).jpeg

Más Balonmano de playa en Mendoza

En Mendoza se está desarrollando el proyecto DAKAR 2026 (se trata de detección de futuros talentos para los juegos olímpicos de la juventud de beach handball). El entrenador a cargo del desarrollo en nuestra provincia es Jesús González.