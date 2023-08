Atlético San Martín dejó pasar una gran chance ante Bolívar

Justamente, ante los bonaerenses el dueño de casa intentó consumar los tres puntos para despedirse de la zona de abajo y meterse entre los que van a clasificar a la próxima instancia. Ayudado por algunos resultados del día, San Martín, que se encontró con un rival durísimo y que demostró su posición en la tabla, no dejó ningún detalle librado al asar y empezó a construir el triunfo desde el vamos.

Pero el Club Bolívar es el puntero de la zona y si no lo matás lo terminás pagando muy caro. Eso le paso al equipo comandado por Víctor Zwenger, que en una falta no cobrada en la mitad de la cancha, la pelota deparó en el ingresado Luciano Vázquez quien no desaprovechó su chance y estampó la paridad definitiva.

Vale recordar, que el próximo partido para el Atlético Club San Martín, que al menos sigue sumando en este certamen tras varias fechas sin poder hacerlo, será de visitante con Sportivo Peñarol de San Juan.

La síntesis

Atlético San Martín (1): Facundo Abraham; Lautaro Arregui, Alexis Viscarra, Mariano Pieres y Nahuel Bernabé; Pablo Jofré, Facundo Tello, Laureano Rodríguez y Jonás Ale Corvalán; Santiago Domínguez y Ramón Lentini. DT: Víctor Zwenger.

Ciudad Bolívar (1): Maximiliano Cavallotti; Federico Guerra, Facundo Quiroga, Ignacio Lucero y Edgardo Diaz; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Israel Roldán y Alfredo Troncoso; Brian Duarte y Gonzalo Urquijo. DT: Manuel Fernández.

Goles: ST 15´ Ignacio Simionato (SM) y 24' Luciano Vázquez (B).

Cambios: ST 5´ Javier Sequeira por Troncoso (B), 8´ Maximiliano Herrera e Ignacio Simionato por Lentini y Alé Corvalán (SM), 24´ Luciano Vázquez por Roldán (B), 36' Alejandro Cabral por Guerra (B), Rodrigo López Alba por Díaz (SM) y Lucas Coyette por Urquijo (B), 42' Iván Leszczuk por Jofré (SM) e Ignacio Morales Ceratto (SM).

Árbitro: José Díaz.

Estadio: Libertador General San Martín.

