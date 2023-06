Argentina vs Australia, en vivo: dónde se puede ver el partido online.

Cómo ver online Argentina vs. Australia

El encuentro, que se disputa en el estadio de los Trabajadores desde las 9 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por CTC+ Plus.

TyC Sports.

TV Pública.

En la previa del encuentro, el entrenador argentino Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y, aunque -como de costumbre- no confirmó el equipo titular, aseguró que Messi, de no mediar inconvenientes, disputará la totalidad del cotejo. “En principio va a jugar todo el partido. Iremos viendo cómo se da. Pero tranquilos, conmigo jugó siempre, no se preocupen por eso”, afirmó, para luego dar indicios sobre la posible alineación inicial: “El equipo no lo tengo, pero más o menos será el que terminó jugando el Mundial”, cerró.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este jueves. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.20 contra los 13.00 que se repagan por un triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.00.

Posibles formaciones