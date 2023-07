Argentina hizo historia en el Mundial de Vóley con el mendocino Nahuel Rojas

Hace algunas semanas, en Bahréin, la Selección masculina de voleibol de Argentina fue protagonista indiscutido en el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub 21, logrando un gran cuarto lugar. En Sitio Andino hablamos con el jugador de la Provincia de Mendoza Nahuel Rojas , uno de los referentes que hizo su aporte para alcanzar este logro histórico.

En este sentido, el mencionado Nahuel Rojas comentó cómo se vivió todo con la Albiceleste: “En cuanto al Mundial, la verdad que estábamos muy contentos, nos hubiese encantado obviamente subirnos al podio, pero bueno, yo creo que siempre, más allá de las expectativas, había muchas personas que no tenían la fe de que íbamos a llegar a donde llegamos”, empezó.

image.png

El mendocino, por su parte, contó cómo le fue en lo personal: “En cuanto a lo individual por ahí no pude tener el mejor campeonato, pero me quedo conforme en que pude aportar al equipo en los momentos que lo necesitó, como fue en el partido contra Bélgica que me tocó ingresar al saque”, concluyó.

El camino de la Selección

image.png

Zona de grupos

Argentina 3 – 0 Estados Unidos.

Argentina 3 – 1 República Checa

Argentina 3 – 2 Bélgica.

Segunda fase

Argentina 0 – 3 Italia.

Argentina 3 – 2 Bélgica.

Argentina 3 – 0 Brasil.

Semifinal

Argentina 1 – 3 Irán.

3er y cuarto puesto

Argentina 1 – 3 Bulgaria.

Lo que se viene

En los próximos días, en China, Nahuel Rojas participará con la selección universitaria de Argentina en los Juegos Universitarios de Chengdu.