Argentina definió su equipo para las Finales de la Copa Davis

“Quiero recalcar que estas preconvocatorias se basan en el ranking actual. De aquí a noviembre iré recogiendo todos los elementos que me permitan hacer las convocatorias finales, en función de la condición física y mental de nuestros chicos. Tenemos muchos jugadores importantes al más alto nivel, con los que sé que puedo contar”, explicó el capitán del conjunto europeo.

A 57 días de la serie, aún es una incógnita la presencia de Sinner, más allá de la ya mencionada convocatoria. El número uno del mundo disputará las ATP Finals durante la semana previa y, en caso de alcanzar la definición, volvería a jugar dos días después y en otro país.

Sin embargo, si nos remitimos al archivo, el italiano llegó a dicha instancia el año pasado y a Málaga de la mejor manera: consiguió tres victorias -una de ellas ante Djokovic- y le dio la Ensaladera de plata a Italia luego de 47 años de sequía.

Jannik Sinner, campeón del último US Open, será el principal escollo italiano al que deba enfrentarse la Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis en Málaga (REUTERS/Mike Segar)

Todos los participantes además de Argentina e Italia

Como es habitual, el torneo por países más importante del tenis abundará de figuras. Y España tendrá a ni más ni menos que a Rafael Nadal y a Carlos Alcaraz. El manacorí, que hace su regreso al máximo nivel por primera vez desde los Juegos Olímpicos de París 2024, buscará darle el séptimo título de Copa Davis a los locales en su ¿despedida?

Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, en Estados Unidos, y Felix Auger-Aliassime y Dennis Shapovalov, en Canadá, son otras de las estrellas que estarán en la ciudad española.

Los ochos clasificados se enfrentarán en series directas en lo que serán los cuartos de final de la Copa Davis. Además del duelo entre Argentina e Italia, los restantes cruces serán: Estados Unidos vs. Australia, Canadá vs. Alemania y Países Bajos vs. España. Semis y final se disputarán en los siguientes días, para que el 24 de noviembre se conozca al nuevo ganador de la Ensaladera de Plata.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son las cartas ganadoras de una España que sueña con conseguir una nueva Copa Davis en su propio territorio. (Juanjo Martín/EFE)

Una por una, la lista de los convocados para el Final 8 de Málaga

Argentina

Sebastián Báez

Francisco Cerúndolo

Tomás Martín Etcheverry

Máximo González

Andrés Molteni

Capitán: Guillermo Coria

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Andrea Vavassori

Simone Bolleli

Capitán: Filippo Volandri

Estados Unidos

Taylor Fritz

Tommy Paul

Ben Shelton

Rajeev Ram

Austin Krajicek

Captain: Bob Bryan

Australia

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Thanasi Kokkinakis

Max Purcell

Matthew Ebden

Capitán: Lleyton Hewitt

Alemania

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitán: Michael Kohlmann

Canadá

Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Gabriel Diallo

Alexis Galarneau

Vasek Pospisil

Capitán: Frank Dancevic

Países Bajos

Tallon Griekspoor

Botic van de Zandschulp

Jesper de Jong

Wesley Koolhof

Capitán: Paul Haarhuis

España

Carlos Alcaraz

Roberto Bautista Agut

Rafael Nadal

Pablo Carreno Busta

Marcel Granollers

Capitán: David Ferrer