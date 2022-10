Apartaron al jefe del operativo del Gimnasia-Boca y la Justicia ya investiga los hechos

Consultado acerca de la posibilidad de dejar su cargo en el gabinete tras la represión policial ocurrida en el bosque de la capital bonaerense, el ministro expuso: " Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof) , pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto".

"Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando", recalcó. Cargó las culpas hacia el jefe del operativo Juan Gorbarán "quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y es el responsable de algo que se resolvió de la peor forma, que es inexplicable”, señaló el funcionario.