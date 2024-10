Apabulló con su belleza en los JJOO y ahora tiene un OnlyFans

Tras retirarse de la natación, Luana decía lo siguiente: “Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera en Ciencias Políticas y, por qué no, ser ministra de Deportes algún día. Yo como deportista sé lo que sufren y quiero ayudar a impulsar el deporte . Luchen por sus sueños, no importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias. ¡Vamos Paraguay!”.

Y agregaba: “Full con el trabajo. Siempre tendré cariño por la natación y capaz vaya a ver una competencia, pero no es lo que quiero en la vida. Lo que quiero es trabajar en una empresa, ya tengo mi plan de vida y esperemos se pueda dar”.

image.png

¿Quién es Luana Alonso?

Luana Alonso es una nadadora paraguaya de 20 años que, además de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Tokio 2020, también estuvo en el mundial de Budapest 2022 y en los Juegos Sudamericanos absolutos de Asunción 2022.

Se destacó en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022, donde ganó tres medallas, incluida la dorada en 100 metros mariposa (con récord nacional).

Alonso empezó a nadar desde muy pequeña. Participó en sus primeros juegos escolares a la edad de 11 años; tras ganar, cuando oyó el himno paraguayo, se dio cuenta de que amaba la natación y de que quería estar en las olimpiadas. Ese sueño lo terminaría cumpliendo a los 17 años.

Hoy día, Alonso es becaria de la Secretaría Nacional de Deportes y estudia Ciencias Políticas en la Southern Methodist University en Dallas, Estados Unidos, carrera que puso en pausa para prepararse para los juegos. La paraguaya nada desde que era pequeña. Si bien tenía pensado competir varios años más, sorpresivamente anunció su retiro.

Aunque es una de las mejores nadadoras de Sudamérica, Luana no quiere dedicar toda su vida al deporte. “La natación me encanta, pero hasta un punto (...) No es lo que quiero en la vida”, dijo en conversación con la radio 730 AM.

En esa entrevista también contó que su máximo sueño es competir en tres juegos olímpicos, pero por sobre todo “ser mamá” y formar una familia. “Quiero tener una familia. Y si sigo ligada a la natación creo que eso no se podrá dar”.