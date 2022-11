Ángel Di María: "Pudimos ganar 5-0, pero perdimos"

El volante de Argentina Ángel Di María lamentó la derrota de hoy ante Arabia Saudita, 2-1 por la fecha inicial del grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, y pidió "pensar en lo que viene".

Luego agregó al momento de explicar el partido: "Sabíamos que ellos iban a jugar así, lo habíamos practicado, pero no pudimos llegar. Quizás arrancábamos antes en las jugadas y quedamos en offside. Teníamos la ilusión de arrancar ganando; no se dio".

image.png

En este sentido, Di María consideró: "Creamos las situaciones y no pudimos convertir. Nuestro entrenador lo dijo, ellos jugaron con la línea alta y no pudimos meter pelotas para romper esas líneas. Habíamos practicado y trabajado de esa manera pero no pudimos".

Finalmente el "Fideo" sentenció: "Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo; en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación; el partido terminó".

Messi: "Ahora tenemos que estar más unidos que nunca"

El astro rosarino Lionel Messi aseguró hoy que la Argentina "ahora debe demostrar que es un grupo de verdad", tras la inesperada caída 1-2 ante Arabia Saudita, en el partido que abrió el grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022.