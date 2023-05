Alejandro Garnacho volvió y fue el "hombre gol" del Manchester United

Alejandro Garnacho , según lo que manifestó Infobae en su portal deportivo, reapareció en cancha después de transitar dos meses de recuperación por una lesión en el tobillo. El tiempo pareció no transcurrir para él: jugó apenas 15 minutos, pero fue clave para liquidar el partido del Manchester United Football Club con un golazo en tiempo de descuento. Su equipo se impuso por 2-0 ante el Wolverhampton en la Premier League y se encamina a sacar el boleto a la próxima Champions League.

El delantero que cumplirá 19 años en julio próximo saltó al campo de juego a los 81 minutos del choque contra Wolverhampton correspondiente a la 36ª jornada del certamen inglés. El entrenador Erik ten Hag, que no le permitió sumarse a la selección argentina para el Mundial Sub 20, lo había tenido como suplente el fin de semana anterior ante West Ham pero no lo había utilizado. En este caso, decidió hacerlo reaparecer en el lugar del inglés Jadon Sancho.