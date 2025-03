¡Ahí está! No lo convocaron a la Selección y clavó un golazo a los 22 segundos

El joven delantero de 21 años, ex Juventus, recibió un pase en el área y, tras controlar, sacó un potente remate de zurda al primer palo del arquero Silvestri, quien no pudo evitar el gol. A pesar de su gran rendimiento con la Loba, Soulé no fue incluido en la prelista de 33 jugadores convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, donde Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil.