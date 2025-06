A pesar de los problemas, Franco Colapinto mantuvo el ritmo y fue top 15 en la F1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1939329041334505783&partner=&hide_thread=false Tsunoda tocó a Colapinto e hizo girar su auto, pero el piloto argentino pudo continuar en carrera.pic.twitter.com/BjQ5NdP82i — VSports Team (@VSportsTM) June 29, 2025

Resultado final y lo que viene para Franco Colapinto

Pese a todo, Colapinto cruzó la línea de meta en el 15º lugar, rescatando lo que pudo en una jornada en la que el auto no estuvo a la altura. No fue el mejor fin de semana para el ex Williams, pero sumó experiencia y kilómetros valiosos en su consolidación dentro de la F1.

A la espera de la confirmación oficial, todo indica que Franco Colapinto volverá a estar presente con Alpine en el próximo Gran Premio, a disputarse en Silverstone, Gran Bretaña, el domingo 6 de julio, desde las 11:00 (hora de Argentina). Será la 12ª fecha del campeonato 2025 de la Fórmula 1, donde el argentino buscará redimirse y dar otro paso firme en su carrera.