Sin tabúes ni recetas: llega "Sexualidad y pareja" a Aconcagua Radio de la mano del sexólogo Miguel Palmieri

Palmieri insiste en que no hay recetas universales. “La pareja está bombardeada por un montón de estímulos que no son eróticos, que no son placenteros y que uno no los puede dejar de lado. Porque la pareja que tiene hijos, las parejas jóvenes que trabajan y las no tan jóvenes, las dificultades económicas y demás situaciones, todo afecta a la sexualidad. Entonces, el desafío es, ¿cómo hago yo? Pero no tomando lo que dice una red social, que pareciera dar soluciones para todas las parejas por igual”, expresó Palmieri.

La clave está en escuchar(se) y construir vínculos desde lo que uno es, no desde lo que se espera que sea. “Nos sigue costando hablar del nosotros sexual. ¿Qué es lo normal? ¿Me estaré volviendo muy demandante o muy adaptativo?”. Estas inquietudes serán el punto de partida para cada columna.

Con la llegada de “Sexualidad y pareja” a Radio Aconcagua, se abre un nuevo espacio de diálogo valiente, necesario y profundamente humano. Para entendernos mejor, para compartir sin miedo y, sobre todo, para empezar a hablar de lo que sentimos.