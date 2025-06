Silvina González en Aconcagua Radio: "Yo entré en el cuento de hadas, que es parte del círculo de violencia"

Este 3 de junio se cumple una década de la primera marcha de Ni Una Menos en Argentina , tras el femicidio en 2015 de Chiara Páez , una joven de 14 años oriunda de Rufino, Santa Fe. Este martes, la provincia de Mendoza se movilizará para visibilizar una problemática que no cesa y se cobra una víctima cada 33 horas.

Silvina González , sobreviviente de Violencia de Género y titular de “ Mujeres al Frente ”, contó su historia, en diálogo con Aconcagua Radio , y denunció que pese a la lucha colectiva “sigue habiendo femicidios, tentativas de femicidios y mujeres muertas en vida porque no saben cómo salir de ese círculo” de violencia.

Al respecto de su experiencia, recordó que sufrió “un poco de casi todas las violencias ”: física, psicológica, verbal, sexual y la que más impactó en su vida, la económica . “Esto no me permitía salir de ahí”, comenta.

Siempre hay una salida ante la violencia. Hay una vida nueva, linda, que te espera del otro lado. Una vida para vivir, para tomar decisiones, para disfrutar con tus hijos, nietos, familia y con vos misma. No se queden calladas Siempre hay una salida ante la violencia. Hay una vida nueva, linda, que te espera del otro lado. Una vida para vivir, para tomar decisiones, para disfrutar con tus hijos, nietos, familia y con vos misma. No se queden calladas

“Estaba muy manipulada, muy asustada. Él me amenazaba, me decía: ‘andate y mato a tu familia’; ‘te saco a los chicos, si no tenés casa ni trabajo’”, cuenta. Por ello, señala la importancia de que los gobiernos, tanto provinciales como el nacional, cuenten con políticas eficientes de ayuda económica para víctimas de violencia.

“Si bien hay muchos programas, lo lento es la ayuda que llega desde Nación para que la mujer pueda sostener un alquiler. Una víctima de violencia de género no puede esperar 30 días a que le llegue un subsidio o una ayuda económica porque necesitan irse al día siguiente”, señala.

Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte a la línea 144 de manera gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Por emergencias o situaciones de riesgo, comunicarse al 911.

Silvina González pone a disposición su número de teléfono personal (261 613 6557) para quienes sufran violencia de género o deseen ayudar o conocer más sobre la temática. En Facebook, la referente se encuentra como “Maida González”.

Escuchá la entrevista completa de y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com