Roberto Follari en Aconcagua Radio: "Que el Presidente diga barbaridades es un atentado a la convivencia pública"

"No se puede aceptar que un funcionario público y mucho menos el máximo, que es el Presidente , hable de esa manera. Es totalmente inaceptable. Sin embargo, los argentinos movidos por la ideología , el odio o la angustia que puedan tener, han aceptado que tengamos un Presidente que no sabe hablar de otro modo que insultando", indicó.

El profesor dijo que solo cuando Milei lee un discurso no insulta. "No es un gesto de autenticidad, ni de sinceridad y mucho menos cuando se le aplica solo al adversario, porque no es que este señor insulte en general, agrede solo a los que tiene frente, a los que están al lado de él los llama como si fueran personas absolutamente maravillosas", explicó.