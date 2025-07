Oscar Alpa en Aconcagua Radio: "La mala situación económica universitaria viene desde el año pasado"

Según Alpa, la provisión de salarios esenciales para docentes y personal no docente se encuentra en un estado alarmante debido a la falta de presupuesto nacional adecuado. Indicó que desde hace más de dos años no existe un presupuesto asignado que respete las necesidades básicas de las casas de estudio. "El presupuesto nacional no existe, no hay asignaciones, y dentro de esa ley de presupuesto la autonomía universitaria se ha visto comprometida", detalló.