Martín Aveiro en Aconcagua Radio: "En la provincia de Mendoza hay 222 obras sin terminar"

"Muchas se han reactivado con esfuerzo provincial o municipal. Muchas tienen financiamiento por ley, como el impuesto a los combustibles, que el año pasado se recaudaron $600.000 millones y solo se ejecutó 4%. Eso tiene que ir directo a Vialidad Nacional para la reparación, mantenimiento u obras nuevas", cuestionó el diputado nacional.

"¿Cómo nos desarrollamos sin obra pública? ¿Cómo hacemos para que empresas se instalen si no están dadas las condiciones de cloaca, de saneamiento, de energía? No hay posibilidad de desarrollo federal si no hay obra pública", dijo Aveiro.

"El desarrollo de los pueblos es a partir de la obra pública", sostuvo y disparó respecto a la postura de los legisladores nacionales del radicalismo: "No entendemos a cuesta de qué se vota todo. No se entiende el beneficio", disparó.

Las obras públicas más urgentes

Además, Martín Aveiro advirtió que "obra provincial hace falta por todos lados". "Mendoza está estancada en un momento complejo y necesita obra pública para despegar".

Entre las más "urgentes", detalló la necesidad de mejorar el estado de las rutas. "La ruta Mendoza - San Juan es un caos. Hay más de 30 desvíos, es peligroso", dijo. A lo que sumó la necesidad de obras en la Ruta 7 entre la Ruta 40 y el túnel. Hay dos obras paradas", dijo.

También se refirió a los puentes caídos en Ruta 40: "Están trabajando al 3% de la certificación deseada", dijo.

Además, cuestionó: "No hay obras que haya iniciado el privado".

Además, en la entrevista Aveiro cuestionó el proyecto de ley para eliminar la COVIAR.