Martín Appiolaza en Aconcagua Radio: "El mercado no debe ser el que regule el privilegio de la portación de armas"

"Es una decisión que no es muy diferente a las que venía tomando el gobierno de Alberto Fernández, el de Macri o el kirchnerismo. Incluso, el impulso más fuerte del control de armas se lo dio De la Rúa", comentó.

El especialista fue claro al explicar que: "Las armas no pueden proliferar libremente y el mercado no debe ser el que regule un privilegio como es el de la portación de armas. En el ámbito internacional hay un consenso de que las armas que no son reguladas no se quedan quietas en un lugar; la Argentina tiene problemas de tráfico de armas hacia Chile".

