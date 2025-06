Luis Lubeck en Aconcagua Radio sobre las ciberestafas: "Los delincuentes apelan a apagarnos la razón y prender la emoción.

El especialista explicó que las formas de engaño son iguales, el famoso "cuento del tío". "Lo que hizo el medio digital es haber abierto más canales de comunicación entre las personas, pero la forma en que nos quieren estafar es exactamente la misma. Apelan a apagarnos la razón y prender la emoción", dijo.

A su vez, agregó: "Hoy la seguridad también es, en gran parte, responsabilidad de los usuarios. Tenemos que ser conscientes de la importancia de cuidar nuestros datos personales y de no entregar información".

Lubeck aconsejó que no se deben brindar datos si uno mismo no inició la conversación. "Si voy por la calle caminando y alguien se me acerca y me dice, 'soy empleado bancario, dame tu número de documento', no se lo voy a dar. Si yo llamo por teléfono al banco, al Ministerio de Salud, o a mi compañía celular, es normal que me pidan datos identificatorios y que yo los tenga que dar porque estoy iniciando esa comunicación. Si yo recibo un llamado, no importa de quién, por más que crea que es cierto, lo que debería hacer es cortar la comunicación y llamar yo. Seamos nosotros los iniciamos las comunicaciones en las cuales tenemos que dar algún tipo de dato sensible", recomendó.

