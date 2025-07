Hinojosa advirtió en Aconcagua Radio que los cambios en el INV pueden bajar la calidad del vino

Martín Hinojosa , ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , conversó con Aconcagua Radio 90.1 conversó y abordó los cambios estructurales anunciados por el Gobierno nacional. Hinojosa, con más de 30 años de experiencia en el sector, expresó su preocupación por la posible disminución en los estándares de calidad del vino argentino debido a la nueva dirección del INV.

Explicó que tradicionalmente el INV ha proporcionado información que permite a los bodegueros tomar decisiones informadas sobre la producción y comercialización del vino. Hinojosa subrayó: "Ya no vamos a tener más información para poder tomar decisiones estratégicas y vamos a pasar a tomar decisiones a ciegas". Esta falta de datos podría ser un golpe no sólo para la calidad del vino, sino también para la competitividad del sector en un mercado global.

Preocupación por el futuro del INV

Asimismo, consideró que la disminución de la capacidad del instituto no era necesariamente el camino correcto. "No veo ningún tipo de mejora, ganancia, beneficio, y te estoy hablando del sector; no te estoy hablando tanto como exfuncionario o como expresidente", precisó.