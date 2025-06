Beatriz Izquierdo en Aconcagua Radio: "Los niños ven pornografía como tutorial y quedan traumados"

Entrevista a Beatriz Izquierdo en Aconcagua Radio

“Hay depredadores sexuales que se contactan con nuestros niños y niñas. Los menores no deberían ser expuestos a estos contenidos de porno, pero están siendo expuestos. ¿Son las habitaciones de nuestros hijos un lugar cerrado? Rotundamente no. Miles y miles de padres no podían imaginarse que esto está pasando”, explicó Izquierdo.