31 de marzo de 2026
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Provincia de San Juan

La joya de San Juan: por qué Quebrada de Zonda es la preferida de los amantes de la aventura

Descubrí San Juan y disfrutá del turismo en la Quebrada de Zonda, un destino único para vivir aventura, naturaleza y paisajes este fin de semana largo.

La joya de San Juan: por qué Quebrada de Zonda es la preferida de los amantes de la aventura

La joya de San Juan: por qué Quebrada de Zonda es la preferida de los amantes de la aventura

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de San Juan no solo deslumbra por sus imponentes paisajes, sino también por rincones de ensueño que enamoran a todos. De cara al próximo fin de semana largo, la Quebrada de Zonda se presenta como un destino ideal para los amantes de la aventura.

Este rincón de San Juan sorprende a todos: así es la Quebrada de Zonda

Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de San Juan, la Quebrada de Zonda se posiciona como uno de los paisajes más atractivos de esa provincia. Su combinación de montañas, aire puro y cercanía la convierten en una opción perfecta para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado, especialmente para los amantes de la aventura.

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Quebrada de Zonda, San Juan
La Quebrada de Zonda, el tesoro natural de San Juan

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El lugar ofrece múltiples alternativas para disfrutar al aire libre: desde caminatas por senderos naturales y recorridos en bicicleta, hasta actividades más intensas como escalada. También es ideal para pasar el día, ya que cuenta con espacios para descansar, hacer picnic y contemplar vistas panorámicas únicas.

Cómo llegar a Quebrada de Zonda

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Otro de sus grandes atractivos es su accesibilidad, ya que se puede visitar sin gastar demasiado. Por eso, es una elección frecuente tanto para turistas como para locales. Para aprovechar mejor la experiencia, se recomienda visitarla en otoño o primavera, cuando el clima es más agradable.

Quebrada de Zonda, San Juan (2)
Montañas, paisajes únicos y aventura: por qué todos hablan de la Quebrada de Zonda

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Sin dudas, se trata de una propuesta imperdible para quienes buscan combinar naturaleza y aventura. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.

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