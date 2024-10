Sofía Gala se fue de boca y estalló contra los oyentes que le pedían canciones de Charly García

Resulta ser que mientras se llevaba a cabo la transmisión, los seguidores comenzaron a pedir insistentemente temas de Charly García . Esto, no le gustó a la actriz y tuvo una respuesta que generó una ola de rechazo .

“Quiero decir algo, ¿puedo? Perdón. Por favor, la gente pel... del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García. Basta con Charly García. Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charly García. Váyanse de acá. No los queremos, fanáticos de Charly García. Se pueden ir bien a la m... No molesten en el chat que me distraen, ¿ok?”, lanzó.