 WhatsApp: qué significa el emoji de los dedos que se cruzan.

Uno de los emojis que llama la atención en WhatsApp es el de los dedos que se señalan. Según Emojipedia, estos emoticonos se usan de manera independiente y sirven para señalar algo o indicar que debes seguir a la izquierda o a la derecha. Si se usan juntos, la connotación cambia y puedes expresar que estás nervioso ante un mandato o que te has sentido avergonzado por algo que has dicho a alguien en WhatsApp y quieres pedir disculpas. También puedes expresar que estás esperando una respuesta de alguien en la aplicación de mensajería rápida o que ha pasado demasiado tiempo desde que no te responden.